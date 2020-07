NICHIBAN CO., LTD., mit Hauptsitz in Tokio, gab für Oktober 2020 die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Europa, der "NICHIBAN EUROPE GmbH" in Düsseldorf, Deutschland, bekannt.

Mit der Eröffnung einer Repräsentanz in Düsseldorf im Januar 2019 hat NICHIBAN sein Auslandsgeschäft erweitert, baut das Verkaufsgeschäft seiner Produkte in Europa aus und treibt die Umsetzung seiner Unternehmensstrategie voran. NICHIBAN bezweckt mit der Eröffnung einer Verkaufsstelle in Deutschland die Stärkung des Unternehmens und den Ausbau des Verkaufsgeschäfts in Europa über Verkaufsaktivitäten, die eng mit den lokalen Märkten verknüpft sind.

Überblick über die Niederlassung

(1) Firmenname: NICHIBAN EUROPE GmbH

(2) Standort: Oststraße 54, 40211 Düsseldorf, NRW, Deutschland

(3) Datum der Niederlassung: Oktober 2020 (voraussichtlich)

(4) Beschreibung des Unternehmens: Verkauf von NICHIBAN-Produkten in Europa

Über NICHIBAN CO., LTD.

NICHIBAN CO., LTD. (TOKYO:4218) ist ein führender japanischer Hersteller von Klebeband. Seit der Gründung im Jahr 1918 lag der Schwerpunkt des Unternehmens auf Klebstofftechnologie für die Herstellung von Pflasterverbänden und chirurgisches Klebeband für Krankenhäuser und Apotheken sowie Zelluloseklebebänder und Industrieklebeband für Schreibwarengeschäfte. Produktionsstandorte sind in Japan und Thailand.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.nichiban.com/

