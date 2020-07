Die Aktie von BioNTech startet am heutigen Mittwoch nach oben durch. Am frühen Nachmittag notiert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate mehr als sieben Prozent im Plus bei 85,39 Euro. Nach den bereits zahlreichen starken Nachrichten zuletzt beflügelt heute die Meldung, dass die USA 100 Millionen Covid-Impfstoffdosen im Wert von 1,95 Milliarden Dollar bestellt hat. Die US-Regierung sicherte sich darüber hinaus die Möglichkeit, bis zu 500 Millionen weitere Dosen zu erwerben. Erst zu Wochenbeginn ...

