STUTTGART (dpa-AFX) - In Erwartung enttäuschender Auftragsrückgänge bei Koenig & Bauer sowie in Ermangelung von Kurstreibern hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Druckmaschinen-Herstellers gestrichen. Analyst Stefan Maichl rechnet zur Vorlage der Quartalszahlen laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar mit einer Umsatzerholung im Vergleich zum ersten Jahresviertel und auch einem geringeren operativen Verlust (Ebit), die Aufträge dürften aber schwach gewesen sein.



Vor dem am 29. Juni erwarteten Geschäftsbericht zum zweiten Quartal stufte er das Papier daher von "Kaufen" auf "Halten" ab und kappte das Kursziel um einen Euro auf 21 (aktueller Kurs 19,90) Euro.



Der Kapitalmarkt könnte enttäuscht werden, glaubt er. Ein Jahresausblick erscheint dem Experten angesichts von Covid-19 und den damit einhergehenden Unsicherheiten ebenfalls unwahrscheinlich. Frische Impulse dürfte es erst mit der von Maichl im vierten Quartal erwarteten Präsentation des Effizienzprogramms "Performance 2024" geben.



An diesem arbeite Management derzeit intensiv, wie Maichl schrieb. Es soll neben Verbesserungen beim Betriebskapital (Working Capital) und dem Barmittelfluss auch die strategische Ausrichtung des Verpackungsdrucks und der digitalen Serviceangebote adressieren. Seiner Einschätzung nach dürfte vor allem das bereits seit Jahren defizitäre Segment Digital & Web im Fokus stehen. "Wir erwarten Kapazitätsanpassungen und dementsprechend noch 2020 anfallende Einmalkosten, die in unserer Ergebnisplanung noch nicht enthalten sind."



Gemäß der neutralen Empfehlung "Halten" empfiehlt die LBBW den Investoren innerhalb eines Zeithorizonts von bis zu 12 Monaten weder den Kauf noch den Verkauf der Aktie./ck/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 16:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 17:58 / CEST



