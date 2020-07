Klenico durch Innovationsplattform Kickstart ausgezeichnetEQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse Klenico durch Innovationsplattform Kickstart ausgezeichnet22.07.2020 / 14:3022. Juli 2020Klenico durch Innovationsplattform Kickstart ausgezeichnetMedienmitteilung der Klenico AGGrosser Erfolg für die Klenico AG: Das Zürcher Start-up wird durch die renommierte Innovationsplattform Kickstart ausgezeichnet. Es hat sich im Wettbewerb gegen 1200 Mitbewerber durchgesetzt und profitiert als eines von nur sieben Unternehmen im zukunftsträchtigen Health-Tech-Bereich vom einmaligen Transfer von Wissen und Know-how. Die Jury fand es überzeugend, dass Klenico sehr konkret aufgezeigt hat, wie sie die Kickstart-Industriepartner Axa, Mobiliar, Medbase/Migros oder Roche unterstützen könnte.Das Kickstart-Programm ermöglicht den Gewinnern eine enge Partnerschaft mit führenden Unternehmen, Universitäten, Stiftungen und Organisationen. Für die Klenico AG ist die ehrenvolle Auszeichnung durch Kickstart eine zusätzliche Bestätigung, ökonomisch und technologisch auf dem richtigen Weg zu sein. «Kickstart bietet Klenico die Chance eng mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren prägen», sagt Verwaltungsrat Prof. Dr. Achim Haug. Für CEO Richard Etter zeigt die Prämierung durch Kickstart, dass «Klenico die verschiedenen Stakeholder im Gesundheitswesen entlang der Bereiche Prävention, ambulante und stationäre Versorgung sowie Nachsorge vielseitig unterstützen kann».Die Klenico AG mit Sitz im Technopark in Zürich liefert einen massgeblichen Beitrag zur Digitalisierung der psychiatrischen Diagnostik. Das datenbasierte Klenico-System wurde im letzten Herbst von Swissmedic zugelassen und hat seither bereits einen signifikanten Anteil in diesem hochinteressanten Zukunftsmarkt erobert. Verschiedene renommierte Kliniken, Praxisverbünde und Fachpersonen setzen das Klenico-System erfolgreich im Alltag ein. Sie erreichen damit präzisere Diagnosen und zielgerichtetere Therapien. Das von den Krankenkassen anerkannte Klenico-System bietet zudem enorme Effizienzgewinne im Gesundheitswesen. Und dank seiner innovativen Methode beflügelt es den wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt im rasant wachsenden Psychiatrie-Markt.Kontakt: +41 44 533 13 90 info@klenico.com www.klenico.comKlenico AG Technoparkstr. 1 CH-8005 ZürichEnde der Medienmitteilung1099243 22.07.2020