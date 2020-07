Unterföhring (ots) - Messer wetzen, Ofen vorheizen und Löffel polieren: Deutschland größte Koch-Show "The Taste" geht in die achte Runde! Ab Mittwoch, 2. September 2020, um 20:15 Uhr ringen die vier Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin um die besten Kochtalente. Als neue Moderatorin führt Angelina Kirsch durch die Koch-Show, begleitet die Löffel-Aspiranten - und zügelt die Männerrunde. Welche/r der Hobby- und Profiköchinnen und -köche aus ganz Deutschland kann sich einen Platz in einem der vier Teams sichern? Und wer von ihnen kreiert den besten Genuss-Löffel und gewinnt 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch?"The Taste" wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment."The Taste": ab 2. September 2020, 9 Folgen, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4659327