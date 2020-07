Die Daimler-Aktie hat neue Impulse dringend nötig. Nur so kann das Papier nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich den Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie bei 40,17 Euro schaffen. Am 23. Juli wird Daimler-Vorstand Ola Källenius die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal präsentieren.Källenius will in Zukunft vor allem das Angebot der renditestarken Mercedes-Submarken AMG und Maybach auszubauen. "Da steckt noch sehr viel Potenzial drin, das wir heben können", sagte der Daimler-CEO in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...