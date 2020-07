Aktien von BioNTech (WKN: A2PSR2) knallen am Mittag zunächst in die Höhe. Die USA haben sich bis zu 600 Millionen Dosen von BioNTechs Corona-Impfstoffkandidaten gesichert. Immer mehr Staaten sichern sich weltweit potenzielle Impfstoff-Kontingente, um der Pandemie zu begegnen. Nachdem bereits zu Wochenbeginn ein Deal mit Großbritannien bekannt geworden war, sind es nun die Vereinigten Staaten, die bei BioNTech zuschlagen. Die Aktie gewinnt aktuell um gut +5% auf 84 Euro hinzu. Sell on News mit Ansage ...

