Wien (www.fondscheck.de) - Europas führender digitaler Vermögensverwalter Scalable Capital hat in einer weiteren Finanzierungsrunde zusätzlich 50 Millionen Euro eingeworben, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem Geld solle das Wachstum in der Vermögensverwaltung und im Brokerage sowie im B2B-Geschäft weiter beschleunigt werden. An der Finanzierungsrunde hätten sich ein neuer sowie alle bestehenden Investoren beteiligt - entsprechend hätten BlackRock, HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures wieder investiert. Insgesamt summiere sich das Finanzierungsvolumen seit der Gründung von Scalable Capital auf 116 Millionen Euro. ...

