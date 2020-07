Was war das für ein zähes Ringen auf diesem letzten EU-Gipfel. Fast wäre der Jahrzehnte alte Verhandlungsmarathon-Rekord gebrochen worden. Aber dann kam doch die Einigung nach nächtelangen Diskussionen der 27 Regierungschefs/-chefinnen und ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität zustande. Viele Milliarden werden fließen, 390 Mrd. € als Zuschüsse, d. h. quasi als Geschenke vor allem an die am meisten belasteten Südstaaten (40 %), und 360 Mrd. € als Kredite, die dereinst bis 2058 zurückzuzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...