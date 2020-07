Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag in einem schwachen europäischen Börsenumfeld weiter Kursverluste verzeichnet. Zuletzt lag der österreichische Leitindex ATX 0,83 Prozent im Minus und stand damit bei 2.318,90 Zählern und bewegte sich damit nahe seines zuvor erreichten Tagestiefs. An den US-Börsen zeichnete sich vor Handelsbeginn ebenfalls eine schwächere Eröffnung ab.Im Eröffnungshandel hatte ...

