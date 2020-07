Neue Spannungen auf politischer Ebene zwischen den USA und China lassen den US-amerikanischen Aktienmarkt am Mittwoch fallen.Der Dow Jones begann den Tag 0,06 Prozent tiefer bei 26.824,56 Zählern.Neues Öl ins Feuer der äußerst angespannten Beziehungen zwischen den USA und China dürften den New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückhalten.Schließung des chinesischen KonsulatsDie USA ordneten die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston ...

