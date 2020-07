NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Häuserpreise inmitten der Corona-Krise leicht gesunken. Der FHFA-Hauspreisindex sank von April auf Mai um 0,3 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Hauspreise 4,9 Prozent höher.



Die FHFA sprach in einer Mitteilung von einem nur leichten Preisrückgang. Die Resultate basierten auf Verkäufen, die überwiegend im April abgewickelt worden seien. Die scharfen Corona-Beschränkungen wurden bereits in diesem Zeitraum ergriffen. Im Gegensatz zu den Hauspreisen seien die Transaktionen deutlich niedriger ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen sie um etwa 30 Prozent zurück.



Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./bgf/jsl/fba

