In den USA hat die Berichtssaison bereits begonnen, so dass derzeit ein Unternehmen nach dem anderen seine aktuellen Quartalszahlen vorlegt. Gestern Abend, nachbörslich, war nun der Medizintechnik-Robotik-Spezialist Intuitive Surgical (WKN: 888024) an der Reihe. Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren die Erwartungen an den Konzern nicht überzogen. Daher war es dem Unternehmen auch ein leichtes diese zu übertreffen. So lagen die Konsensschätzungen der Analysten bei einem Quartalsumsatz von knapp 665 ...

