Die Erholung des Euro gegen den US-Dollar und den Schweizer Franken nimmt nach der Brüsseler Einigung auf den mittelfristigen Finanzrahmen der EU und das "goldene Fließ' Wiederaufbaufonds weiter Gestalt an.Im Norden Europas aber zeigt die Schwedenkrone aber eine interessante Stärke gegen den Euro, der anders als seine nördliche Schwesterwährung, die norwegische Krone, im Wesentlichen nicht ölpreisgetrieben ist.Wie Chart 1 zeigt, konnte sich die schwedische Krone nach einer kurzen, aber heftigen Schwächephase gegen den Euro inzwischen wieder erholen und steht nun an einem Kreuzwiderstand, der aus Sicht des Euros eine Kreuzunterstützung darstellt. Diese liegt auf einem Unterstützungsniveau, welches sich in einer Erholungsphase der schwedischen Krone nach der deutlichen Abwertung in der Finanzkrise 208/2009 bildete.

Den vollständigen Artikel lesen ...