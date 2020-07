Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) befürwortet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde eine Konsolidierung des europäischen Bankensektors und sucht nach Wegen, sie regulatorisch zu erleichtern. "Was wünschenswert wäre und wozu wir ermuntern, ist mehr Konsolidierung", sagte Lagarde in einem im Netz übertragenen Interview mit der Washington Post.

Wenn es zu einer grenzüberschreitenden Konsolidierung komme, "um so besser", fügte Lagarde hinzu und sagte: "Wir versuchen den regulatorischen Rahmen so zu verändern, dass er eine mögliche Konsolidierung nicht behindert." Lagarde verwies darauf, dass es "in einigen europäischen Ländern" Bankensysteme gebe, die zu fragmentiert seien und die eine Konsolidierung stärken würde.

July 22, 2020 10:16 ET (14:16 GMT)

