MARANELLO (dpa-AFX) - Sebastian Vettels Formel-1-Rennstall Ferrari reagiert mit strukturellen Veränderungen auf den enttäuschenden Saisonstart. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, wird eine neue Abteilung für Leistungsentwicklung eingerichtet, die von Enrico Cardile geleitet wird. Von der Umstrukturierung der technischen Einheiten erhofft sich das Werksteam aus Italien, künftig effektiver und zielorientierter arbeiten zu können.



Zugleich betonte Ferrari um Teamchef Mattia Binotto in einer Mitteilung, dass es in den anderen Hauptbereichen keine Änderungen geben wird. Enrico Gualtieri bleibt verantwortlich für den Motor, Laurent Mekies behält das Amt des Sportdirektors und Simone Resta zeichnet sich auch künftig für das Chassis verantwortlich.



Ferrari schaffte es in den ersten drei Saisonrennen nur einmal auf das Podest und hat derzeit keine Chance, aus eigener Kraft Rennsiege einzufahren. "Es wird einige Zeit dauern und wir werden Rückschläge erleiden, wie wir sie derzeit in Bezug auf Ergebnisse und Leistung erleben", sagte Binotto und bat um Verständnis, dass sich das Team sportlich derzeit nicht dort befindet, wo es gerne stehen würde./two/DP/fba

