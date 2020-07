Samsung verkauft ab dem 7. August 2020 die verbesserte Version seines Flip-Faltphones, bei dem der Hersteller nun auf den Qualcomm Snapdragon 865 Plus setzt. Dabei ist der neue SoC (System-on-a-Chip) auch schon die nennenswerteste Neuerung. Samsung kündigt heute die Verfügbarkeit einer aktualisierten Version seines Faltphones Flip ab dem 7. August 2020 an. Mit der Telekom hat der Hersteller zudem eine Vorbestelleraktion ins Leben gerufen. Wer das neue Samsung Galaxy Z Flip 5G, so der sperrige Name, ab sofort und bis zum 6. August beim Magenta-Riesen ordert, bekommt eine limitierte Samsung-Geschenkbox im Wert von über 300 Euro dazu...

