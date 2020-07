Frankfurt (www.fondscheck.de) - Von Corona-Krise ist am ETF-Markt nichts mehr zu spüren, Händler berichten von hohem Interesse an Aktien-ETFs, so die Deutsche Börse AG."Bei den Umsätzen zeigt sich zwar so langsam das Sommerloch, es herrscht aber klar Risk-on-Modus", stelle Carsten Schröder von der Société Générale fest. Auch Hubert Heuclin von BNP Paribas melde hohe Zuflüsse in Aktien-ETFs. "Das ist die erste Woche mit deutlich höheren Flows in Aktien- als in Anleihen-ETFs", erkläre der Händler. "Die Zuflüsse in Anleihen-ETFs nehmen ab." Während der Rally hätten die Zuflüsse in Anleihe-ETFs die in Aktien-ETFs weit übertroffen. "Der Mangel an Alternativen macht Aktien nun zum 'only game in town'". ...

