Hochdorf (pta022/22.07.2020/17:45) - Das Halbjahresresultat 2019 der HOCHDORF Holding AG wurde stark von Wertberichtigungen beeinflusst (EBITDA CHF -39.4 Mio.; EBIT CHF -52.4 Mio.). Anlässlich der Publikation des Geschäftsberichtes 2019 im März 2020 informierte der Verwaltungsrat, dass der EBITDA-Covenant zum Halbjahr 2020 von CHF >0 nicht als Risiko betrachtet wird. Die HOCHDORF-Gruppe bestätigt nun, dass der EBITDA-Covenant von CHF >0 per 30.06.2020 eingehalten wird. Im Weiteren zeichnet sich ab, dass die HOCHDORF-Gruppe auch wieder ein knapp positives Resultat auf Stufe EBIT erarbeitet hat.



Details zum Halbjahresergebnis veröffentlicht die HOCHDORF-Gruppe am 17. August 2020.



