HYPOPORT SE: Hypoport mit Umsatzsteigerung in Q2 2020 auf rund 89 Mio. Euro und einem EBIT von 6,6 Mio. EuroDGAP-Ad-hoc: HYPOPORT SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis HYPOPORT SE: Hypoport mit Umsatzsteigerung in Q2 2020 auf rund 89 Mio. Euro und einem EBIT von 6,6 Mio. Euro22.07.2020 / 18:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARHypoport mit Umsatzsteigerung in Q2 2020 auf rund 89 Mio. Euro und einem EBIT von 6,6 Mio. EuroBerlin, 22. Juli 2020: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf Basis dieser vorläufigen Zahlen die folgenden Ergebnisse:- Umsatz Q2 2020 mit +13% auf 88,8 Mio. EUR (Q2 2019: 78,6 Mio. EUR)- Umsatz H1 2020 mit +21% auf 189,4 Mio. EUR (H1 2019: 157,1 Mio. EUR)- EBIT Q2 2020 mit -16% auf 6,6 Mio. EUR (Q2 2019: 7,8 Mio. EUR)- EBIT H1 2020 mit +8% auf 17,1 Mio. EUR (H1 2019: 15,8 Mio. EUR)Hypoport wird den ausführlichen Zwischenbericht des zweiten Quartals 2020 wie vorgesehen am 03. August 2020 veröffentlichen.KontaktHypoport SEJan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.deÜber die Aktie ISIN DE0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ22.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HYPOPORT SE Heidestraße 8 10557 Berlin Deutschland Telefon: +4930420861942 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1099799Ende der Mitteilung DGAP News-Service1099799 22.07.2020 CET/CEST