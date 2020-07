Die sechsteilige Reihe beginnt am 29. Juli 2020 und bietet Teilnehmern die Werkzeuge, Ideen und Inspirationen, die sie benötigen, um beruflich weiterzukommen und Karrierepläne in die Tat umzusetzen

Heute hat das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für professionelles Projektmanagement, die neue Virtual Experience Series angekündigt. Die Reihe hat es zum Ziel, Projektmanagement-Profis aus allen Branchen innovative Ideen vorzustellen und sie zu inspirieren, gute Ideen zum Leben zu erwecken.

Diese bahnbrechende neue Serie, die der allgemein zugänglich ist, bringt die Teilnehmer mit globalen Innovatoren, inspirierenden Persönlichkeiten und Projektmanagern zusammen, die die Teilnehmer in 40 mitreißenden Sessions dabei unterstützen, ihre Karriere anzukurbeln oder eine neue Karriere einzuschlagen. Während der Reihe können die Teilnehmer mit anderen Projektmanagern, Mentoren, Experten und renommierten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Kontakt treten, um Einblicke zu gewinnen, wie sie ihre Karriere und ihre Projekte vorantreiben und das große Potenzial und die Chancen, die vor ihnen liegen, nutzen können.

Die sechs "Virtual Experiences" der Reihe, die von der Journalistin, Talkshow-Moderatorin und TV-Produzentin Tamron Hall moderiert werden, beginnen am 29. Juli 2020 und laufen bis zum 9. Dezember 2020. In der ersten viereinhalbstündigen Live Experience mit dem Titel "The Individual: My Work, My Life, My World" werden der renommierte Koch und Philanthrop José Andrés, die Autorin und Podcast-Moderatorin der The New York Times Priya Parker, sowie mehr als 40 Branchenexperten zu Wort kommen und die Teilnehmer inspirieren, informieren, einbinden und unterhalten.

Während der Eröffnungssession wird José Andrés darüber diskutieren, wie er seinen inneren Projektmanager nutzt, um die Welt zu ernähren. Im Jahr 2010 gründete er World Central Kitchen, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf Nahrungsmittelhilfe nach Naturkatastrophen und humanitären Katastrophen spezialisiert hat. World Central Kitchen hat weltweit schon bei zahlreichen Katastrophen geholfen und Millionen von Mahlzeiten verteilt. Als Reaktion auf COVID-19 hat sich Andrés mit Restaurants, kleinen Bauernhöfen und kommunalen politischen Amtsträgern weltweit zusammengetan, um der mit der Pandemie einhergehenden Ernährungsunsicherheit entgegenzuwirken.

Während des allerersten PMI Book Club wird Bob Safian, Podcast-Moderator und ehemaliger Chefredakteur der Fast Company, mit Priya Parker, der Autorin von "The Art of Gathering: How We Meet and Why it Matters" sprechen. Parker wird ihre inspirierten Strategien für die Zusammenführung globaler Teams vorstellen, um mit virtuellen persönlichen Gesprächen aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

Bei jeder monatlichen Experience werden andere bekannte Persönlichkeiten und Branchenexperten teilnehmen. Die nächsten Termine und Themen der Reihe sind unter anderem:

29. Juli 2020 um 9.00-13.30 Uhr EDT The Individual: My Work, My Life, My World

25. August The Community: Together We Rise

9. September A Deep Dive in Organizational Agility: Adaptability, Resilience and Learning

20. Oktober The World: Our Global Impact

12. November A Deep Dive in Business Analysis: Drawing a Map to the Future

9. Dezember The Future: Forging Our Path Forward

Die Anmeldung für PMI-Mitglieder kostet 99 US-Dollar pro Experience-Session oder 359 US-Dollar für die gesamte Reihe. Die Anmeldung für Nichtmitglieder kostet 149 US-Dollar pro Experience-Session oder 899 US-Dollar für die gesamte Veranstaltungsreihe. Der Kauf eines Series Pass beinhaltet außerdem den kostenlosen On-Demand-Zugang zum Talent and Technology Symposium von PMI, das im Juni stattfand. Für die Teilnahme an den Sessions werden Professional Development Units (PDUs) angerechnet, die benötigt werden, um bestehende PMI-Zertifizierungen aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter experience.pmi.org.

