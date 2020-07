NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Valeo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen des Autozulieferers habe mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten gegeben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf das Gesamtjahr lobte der Experte hingegen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 11:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 11:29 / ET



ISIN: FR0013176526

