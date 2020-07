NEWARK, Kalifornien, July 22, 2020, eine Tochtergesellschaft von SMART Global Holdings, Inc. , (NASDAQ: SGH), ein weltweit führender Anbieter von Speichermodulen, Solid-State-Speicherprodukten und Hybridlösungen, kündigt eine erweiterte Präsenz in Hamburg an, um seine Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) besser unterstützen zu können. Sven Carlsdotter, Regional Sales Manager, und David Forman, District Sales Manager, leiten die Vertriebsorganisation und sind für die Marktexpansion verantwortlich.



"Mit mehr als 25 Jahren gemeinsamer Erfahrung in der Speicherbranche verfügt unser Team vor Ort über umfassende Marktkenntnisse und kennt die Anforderungen von Industriekunden in der DACH-Region", so Sven Carlsdotter. "SMART Germany hat sich den bestmöglichen Kundendienst zum Ziel gesetzt. Dazu gehört auch eine intensive Beratung während des Kontaktprozesses, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Speicheranforderungen zu definieren und passende Lösungen zu finden", fügt Carlsdotter hinzu.

"SMART verfügt über einen umfangreichen Kundenstamm und unterstützt eine Vielzahl von OEMs", so Alan Marten, Senior Vice President von SMART. "Wir bieten unseren Kunden in den Bereichen Computertechnik, Vernetzung, Kommunikation, Speicherung, Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transport, Medizin, Automobil und Industrie modernste Technologie sowie modernstes Engineering und Support über den gesamten Lebenszyklus. In vielen dieser Bereiche entwickeln sich in Deutschland und in der DACH-Region neue Möglichkeiten, was die Investition in eine erweiterte Präsenz in Deutschland für SMART zu einem logischen nächsten Schritt gemacht hat", so Marten weiter.

Über SMART Modular Technologies

SMART ist seit über 30 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Speichermodulen, Solid-State-Speicherprodukten und Hybridlösungen für verschiedene Formfaktoren. Diese sind für elektronische Geräte von entscheidender Bedeutung und sind als Standard- und benutzerdefinierte Ausführungen sowie, wo es auf hohe Performance und Kapazitäten ankommt, als robuste Ausführung erhältlich. SMART bietet Lösungen für einen breiten Kundenstamm, einschließlich OEMs in den Bereichen Computertechnik, Netzwerk, Kommunikation, Speicherung, Mobilität, Militär, Luft- und Raumfahrt und Industrie.

SMART arbeitet eng mit seinen globalen OEM-Kunden zusammen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf umfassenden kundenspezifischen Designs, technischem Support und wertschöpfenden Testservices liegt. Während des gesamten Entwicklungsprozesses und über mehrere Plattformen hinweg erstellt SMART Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen mit differenzierten Anforderungen.

SMART ist ein Pionier auf dem Gebiet sicherer und robuster Solid-State-Laufwerke (SSDs). Zusätzliche Attribute wie Verschlüsselung, sichere Datenzerstörung und Schreibschutzfunktionen sind integriert und bieten für die Bereiche Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie eine äußerst sichere Speicherung. SMART hat eine umfassende Palette robuster Produkte über verschiedene Formfaktoren entwickelt, die aus DRAM, Hybrid-Speicher, Flash- und Sekundärspeichertechnologien bestehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smartm.com .

Medienansprechpartner bei SMART:

Deutschland (DACH)

Sven Carlsdotter, Regional Sales Manager

SMART Modular Technologies

+49 (0) 1753 591032

sven.carlsdotter@smartm.com

Vereinigte Staaten

Bob Walts, Sr. Director, International Sales

SMART Modular Technologies

+ 1-585-544-2628

bob.walts@smartm.com