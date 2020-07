Was ist zu tun fragen sich viele Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)-Anleger und sie fragten auch uns. Das was wir tun können, ist diese Frage weitergeben. Wir wandten uns an eine Münchener Kanzlei, die bekannt für entsprechende Fragestellungen mit geschädigten Privatanlegern im Kapitalmarkt. Es gibt Hoffnung, aber nicht zu viel und man muss Geduld haben - das wäre in zwei Sätzen das Fazit. UND ES GEHT OHNE WEITERE FINANZIELLE RISIKEN ODER KOSTEN. Hier unser Gespräch mit dem Rechtsanwalt Dr. Werner A. Meier: Herr Dr. Werner A. Meier sind im Komplex Wirecard AG Ansprüche der Gläubiger und der Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...