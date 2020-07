LONDON, July 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology gab heute bekannt, dass Aramex, ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Logistik- und Transportlösungen, nach einer umfangreichen Beratung durch Professional Services derzeit von Rechenzentren vor Ort zu Amazon Web Services (AWS) migriert wird.



Aramex, das im vergangenen Jahr weltweit mehr als 103 Millionen Produkttransporte durchgeführt hat, begann seinen Weg in die Cloud mit der Schaffung eines der größten Datenpools im Nahen Osten und der Verwendung von Machine-Learning-Modellen in Bereichen des Kundenerlebnisses und der Innovation in den letzten Schritten.

Durch die verwaltete Public-Cloud-Umgebung konnte das in Dubai ansässige Unternehmen bereits Kosteneinsparungen bei der Skalierung erzielen, was in den ersten Monaten der Covid-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung war, in denen es einen Anstieg des E-Commerce-Volumens von rund 30-40 % verzeichnete. Durch die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology werden Aramex auch professionelle Cloud-Sicherheit, Compliance Services und die Möglichkeit zur Nutzung von Datenanalysen bereitgestellt, wodurch es letztlich cloud-nativ werden kann.

"Unser Weg zu cloud-nativen Anwendungen ist entscheidend für das zukünftige Wachstum und die Innovation des Unternehmens", so Mohammed Sleeq, Chief Digital Officer bei Aramex. "Angesichts der aktuellen Branchendynamik, die durch das stetige Wachstum des E-Commerce-Bereichs angetrieben wird, ist die Modernisierung unserer Kernlandschaft wichtiger als je zuvor. Wir haben eine grundlegende Veränderung unserer IT-Umgebung begonnen und die Zusammenarbeit zwischen unserem internen Team und dem von AWS und Rackspace Technology ist für den Erfolg des Programms von entscheidender Bedeutung."

In der nächsten Projektphase wird Rackspace Technology eng mit Aramex zusammenarbeiten, um die über 60 umfassenden Anwendungen des Unternehmens zu modernisieren.

"Die Zusammenarbeit mit Aramex ist für uns ein äußerst spannendes Projekt", so Mahesh Desai, Chief Relationship Officer EMEA bei Rackspace Technology. "Aramex hat bereits bedeutende Vorteile durch unsere Zusammenarbeit bemerkt, was eine hervorragende Bestätigung für die Bemühungen aller Beteiligten ist. Durch die laufende Arbeit wird seine führende Position weiter verbessert, was noch mehr Innovation und Agilität ermöglicht."

