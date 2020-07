22.07.2020 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat diese Woche einen richtig guten Lauf: Super Studienergebnisse in Deutschland, 30 Mio. Impfdosen an Großbritannien verkauft, Kapitalerhöhung angekündigt und jetzt Milliardensegen - natürlich nur wenn der Impfstoff von der FDA zugelassen wird. Bei der Genehmigung oder Zulassung durch die FDA, wird die US-Regierung den Unternehmen nach Erhalt der ersten 100 Millionen Dosen 1,95 Milliarden US-Dollar zahlen. Die US-Regierung hat die Möglichkeit, bis zu 500 Millionen weitere Dosen zu erwerben. Und Trump denkt an seine Wähler, denn: Entsprechend der Zusage ...

