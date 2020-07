Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 juillet/July 2020) - Chemesis International Inc. has requested and received approval to have the common shares of the company trade in U.S. Funds instead of Canadian Funds . The change will be effective on July 23, 2020 under the new symbol CSI.U.

The CUSIP will remain the same.

Please note that all open orders will be cancelled at the close of business on July 22, 2020. Dealers are reminded to re-enter their orders under the new symbol.

Chemesis International Inc. a demandé et reçu l'approbation pour que les actions ordinaires de la société soient négociées en fonds américains plutôt qu'en fonds canadiens. Le changement entrera en vigueur le 23 juillet 2020 sous le nouveau symbole CSI.U.

Le CUSIP restera le même.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 22 juillet 2020. On rappelle aux concessionnaires de ressaisir leurs commandes sous le nouveau symbole.

Effective Date/ Date effective : Le 23 juillet/July 2020 New Symbol/ Nouveau symbole : CSI.U Old Symbol/Vieux symbole: CSI

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com