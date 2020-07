ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Pandemie hat das Geschäft des Schweizer Rückversicherers Swiss Re im ersten Halbjahr deutlich schwerer belastet als den Branchen-Primus Munich Re aus München. Die Pandemie habe vor allem im zweiten Quartal Schäden und Rückstellungen von 2,5 Milliarden Dollar verursacht, teilte Swiss Re am Mittwochabend mit. Der Nettoverlust betrage im ersten Halbjahr rund 1,1 Milliarden Dollar (950 Mio Euro).



Munich Re hatte am Montag für das zweite Quartal Corona-bedingte Schäden von 700 Millionen Euro gemeldet, wies aber einen Quartalsgewinn von 600 Millionen Euro aus und übertraf damit die Erwartung von Analysten.



Eigentlich war das Halbjahresergebnis von Swiss Re erst am 31. Juli fällig. Das Unternehmen berichtete über den Verlust vorab, im Rahmen einer Mitteilung über den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der Tochter ReAssure Group an die Phoenix Group.



Bei den Schäden gehe es etwa um Schäden durch Betriebsunterbrechungen oder Veranstaltungsabsagen. Viele Organisatoren schließen bei Großveranstaltungen Ausfallversicherungen ab.



Ohne die Corona-Schäden und -Rückstellungen hätte der Swiss Re in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 0,9 Milliarden Dollar erzielt, teilte das Unternehmen mit./oe/DP/he

