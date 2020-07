Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta024/22.07.2020/20:58) - Berlin (22.07.2020/14:00) - Berlin 22. Juli 2020: Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Uptech AG (WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9) mit Sitz in Berlin haben heute beschlossen, die Gesellschaft, wie angekündigt neu auszurichten. Die Neuausrichtung soll auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. September 2020 den Aktionären vorgestellt und zur Abstimmung gestellt werden. Dabei fokussiert sich die neue, weiterhin technologiegetriebene Ausrichtung auf einen der am stärksten wachsenden Märkte: dem Markt für Fleischersatzprodukte. Getrieben ist dieses Wachstum von einem steigenden Bewusstsein für Gesundheit, Tier und Umwelt, welches immer mehr Konsumenten - auch Fleischliebhaber - nach gesunden, ethisch vertretbaren und nachhaltigen Fleischalternativen suchen lässt. In den letzten Monaten hat sich aus einer Blockchainbeteiligung im Bereich des Trackings von Kühlketten in der Fleischindustrie der Fokus auf das Thema Fleischersatzprodukte verfestigt. Mit Beyond Meat Inc. gibt es in Amerika bereits ein börsengelistetes Unternehmen in diesem Bereich. Die Uptech AG plant kurzfristig nach der Hauptversammlung erste potentielle Beteiligungen in diesem Umfeld einzugehen. Auf der Hauptversammlung sollen weitere Details zur Neuausrichtung bekannt gegeben werden.



Im Zuge der Neuausrichtung ist auch eine weitere Kapitalisierung der Gesellschaft geplant. So beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 2.725.000,00 im Verhältnis von 10 zu 1 auf EUR 272.500,00 herabzusetzen. Anschließend soll das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 272.500,00 um bis zu EUR 1.090.000,00 auf bis zu EUR 1.362.500,00 durch Ausgabe von bis zu 1.090.000 neuen auf den Namen lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie, wieder erhöht werden.



Gemäß Meldung vom 6. September 2018 hatte die Uptech AG auch einen Kaufvertrag zum Erwerb der Mehrheit der Anteile an der Datarella GmbH abgeschlossen. Der Verkauf ist bisher nicht abgeschlossen worden. Im Zuge der Neuausrichtung ist die Gesellschaft daher in Gespräche mit den Eigentümern der Datarella GmbH eingetreten, den Kaufvertrag wieder aufzulösen. Die Börse Düsseldorf hat die Wiederaufnahme des Handels kurzfristig angekündigt. Investor Relations-Kontakt: Christian Römer E-Mail: info@uptech.ag



WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9 Quotation: Börse Düsseldorf (Freiverkehr)



Über die Uptech AG: Die Uptech AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgruppe mit Fokus auf Innovations- und Technologien-Investments. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio von Beteiligungen und entwickelt die Beteiligungen operativ und strategisch weiter. Die Uptech AG schafft Werte für ihre Investoren und leistet einen Beitrag zum Wachstum der investierten Markt-Trends.



