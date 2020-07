Am 11. Dezember 2019 wurde der European Green Deal einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Konzept sieht vor, durch eine Reihe von Maßnahmen in den Bereichen Energieversorgung, Verkehr, Handel, Industrie sowie Land- und Forstwirtschaft die Netto-Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 auf null zu reduzieren. Im Rahmen des unlängst verabschiedeten EU-Hilfspaketes sollen in den nächsten Jahren die ersten 250 Milliarden Euro fließen, damit dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...