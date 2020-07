ExaGrid, der führende Anbieter mehrstufiger Backup-Speicherlösungen, hat heute eine Richtigstellung zu seinem Angebot herausgegeben, das mit den Deduplizierungssystemen Dell EMC Data Domain konkurriert. In einer aktuellen Produktpräsentation über den Reseller-Channel erörterte Dell die Produktlinie der Backup-Speicherlösungen von ExaGrid und machte dabei Angaben, die laut ExaGrid entweder veraltet oder unzutreffend sind. ExaGrid respektiert die Professionalität und technische Kompetenz von Dell, einige Aussagen zum Angebot von ExaGrid bedürfen jedoch einer Korrektur.

Die Korrektur betrifft folgende 8 Produktmerkmale:

Der einzigartige Adaptive Deduplication-Prozess von ExaGrid erlaubt parallele Deduplizierungen und Backups und erstellt Backups mit dreifacher Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen Lösungen.

Ein ExaGrid-System lässt auf eine Kapazität von 2 PB skalieren und integriert bis zu 32 Geräte in einem einzigen System bei einer Ingest-Rate von 432 TB/Stunde.

Der Datendurchsatz von ExaGrid beträgt über 300 TB/Std. für 1,5 PB für dasselbe Volumen erreicht ein Dell DD9900 mit DD Boost nur 94 TB/Std.

Mit der neuesten Kopie aller Backups, die in der einzigartigen Disk-Cache-Landezone von ExaGrid gespeichert sind, lassen sich VM-Boots und Datenwiederherstellungen 20 Mal schneller als bei anderen Lösungen vornehmen.

Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid ermöglicht den Ausbau von Rechenleistung und Kapazität, sodass das Backup-Fenster auch bei wachsenden Datenmengen konstant bleibt.

Die Scale-Out-Technologie von ExaGrid beinhaltet eine automatische Lastverteilung und globale Deduplizierung über eine zentrale Benutzeroberfläche für eine unkomplizierte Backup-Verwaltung.

ExaGrid bietet ein automatisiertes Jobmanagement mit Veeam SOBR, Oracle RMAN Channels, Commvault Spill Fill und anderen Funktionen.

ExaGrid repliziert Daten an externen Standorten, verschlüsselt Daten und bietet denselben RPO für den DR-Standort an.

Antworten liefern Vergleichstests für praxisnahe Ergebnisse:

ExaGrid fordert Wiederverkäufer dazu auf, ihre Kunden verschiedene Backup-Lösungen nebeneinander testen zu lassen. Viele der neu gewonnenen ExaGrid-Kunden haben bereits aufgrund solcher Testergebnisse Dell EMC Data Domain-Systeme ersetzt. Am Ende eines Proof-of-Concept (POC) hat sich in den meistens Fällen ExaGrid als Sieger durchgesetzt.

"Wir tauschen kostengünstige Primärspeicher (von Dell, HPE und NTAP) sowie Appliances wie Dell Data Domain, HPE StoreOnce und Veritas hinter Veritas NetBackup, Commvault, Oracle RMAN, Veeam und vielen anderen Backup-Anwendungen aus, da ExaGrid auch im Vergleich zu billigen Festplatten weitaus kosteneffizienter für die längerfristige Speicherung ist und schnellere Backups und Wiederherstellungen ermöglicht. Zudem ist ExaGrid kostengünstiger als Deduplizierungs-Appliances", so Bill Andrews, CEO bei ExaGrid.

ExaGrid unterscheidet sich durch eine mehrstufige Backup-Speicherung mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und direkt von der Festplatte wiederherstellt, um die benötigte Zeit für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository, der Retention Tier, gespeichert, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei zunehmenden Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareveralterung vermieden und IT-Investitionen geschützt werden.

