Krasser Hebel für den Early Bird? KUV 2020e unter 2!!! Meldung feuert zusätzlich an: Noch schneller, noch höher, noch mehr!

Noch im August große Inbetriebnahme der Megafabrik in Kalifornien erwartet +++ TransCanna plant Ausweitung der Lizenz +++ Dreistellige Millionenumsätze bei Vollauslastung erwartet +++ Aktuelle Bewertung bei um die 50 Mio. Dollar (CDN) +++ Selbst gemäß 2020er-Prognosen KUV von unter 2

Noch im September soll bei TransCanna die große Inbetriebnahme der Megafabrik in Kalifornien anstehen. Daly soll dann die größte in Betrieb befindliche Cannabisfabrik in ganz Kalifornien (dem größten legalen US-Cannabismarkt) sein. Wir glauben, dass der Aktienkurs von TransCanna wahrscheinlich schon bei Bekanntgabe der Inbetriebnahme der Megafabrik nahe alter Kurshöhen notieren könnte. Das Hoch lag im Sommer letzten Jahres bei fast 8,00$ (CDN). Die Spekulation auf die Akquisition der Megafabrik Daly in Kalifornien hatte den Kurs extrem angeheizt. Akkreditiere Investoren steckten im Sommer 2019 gar 10 Mio. Dollar (CDN) in TransCanna und zahlten exakt 5,00$ (CDN) pro Finanzierungseinheit. Die Börsenbewertung belief sich da schon auf hunderte Millionen, und trotzdem sah man offensichtlich exorbitantes Potenzial.

Aktuell können Anleger noch vor dem großen Meilenstein der erwarteten Inbetriebnahme der Megafabrik für Mitte September die Aktie zu Kursen von um die 1,55$ (CDN; Schlusskurs am Mittwochabend) kaufen. Das Unternehmen prognostiziert für das aktuelle Fiskaljahr rund 36 Mio. Dollar (CDN) Umsatz, wobei der Großteil des Umsatzes noch immer auf die bis dato angemieteten Flächen zurückzuführen sein wird. TransCanna gab erst in diesen Tagen bekannt, dass man nach der kürzlich erlangten Betriebslizenz für den gesamten Bundesstaat Kalifornien unmittelbar mit den Vorbereitungen für die kommerziellen Vertriebsaktivitäten auf seiner rund 18.000 qm großen Vorzeigeanlage Daly in Modesto begonnen hat. In Phase I wird ein erster Teil der Fabrik in Betrieb gehen. Die Umsatzprognosen für den Vollbetrieb liegen sehr hoch:

"120 Mio. USD seien aufgrund branchenüblicher Maßstäbe realistisch"

Branchenkenner und Ex-TransCanna-Manager Steve Giblin, der auch im Vorstand der größten Brauerei Kanadas (Big Rock Brewery) sitzt, ging sogar so weit zu sagen, dass aufgrund absolut branchenüblicher Maßstäbe mit der Daly-Fabrik ein Jahresumsatz von 120 Mio. USD als durchaus realistisch zu erachten sei. Bis dato war das alles aber nur eine Theorie, denn die Lizenzerteilung der US-Behörden fehlte. Das ist jetzt anders!

TransCanna Holdings*

WKN: A2PA4W

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News: TransCanna Seizes New Processing Opportunity and Expands Operations at Daly Street Building

Und soeben (am Mittwochabend nach Börsenschluss) gibt man die Beantragung einer weiteren Lizenz bekannt, weil man noch in Phase I der Inbetriebnahme Produkte verarbeiten will, was laut CEO Bob Blink zu einer weiteren Erhöhung der Umsätze von rund 10% führen sollte.

Wir würden TransCanna nach alldem als eine der derzeit mitunter größten Turnaroundchancen im Cannabissektor bezeichnen. Denn alles kommt hier zusammen: Das Management hält, was es verspricht. Sämtliche Prognosen wurden gar immer wieder bei weitem übertroffen. Jetzt könnte sich TransCanna tatsächlich zum großen Marktführer in Kalifornien entwickeln. Wer an die Prognosen des Managements glaubt, sollte wohl nicht all zu lange zögern, mit einer Position dabei zu sein. An die Prognosen zu glauben, ist nach Sichtung der alten Prognosen und dem wirklichen "Abliefern" des Managements in unseren Augen nicht besonders schwer.

TransCanna hat jetzt die Fabrik, auf die Anleger in der ersten Jahreshälfte 2019 gewettet hatten und seit einigen Tagen auch die notwendige Lizenz in der Tasche, um den Betrieb der Megafabrik starten zu können. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme sollen laut Management bereits auf Hochtouren laufen.

Wir dürfen jetzt also auf die zeitnahe Inbetriebnahme der Fabrik spekulieren. Wir glauben, dass die Aktie jetzt kurzfristig alte Höhen vom Sommer 2019 erreichen könnte (entspräche cica +420%). Auch das Medienecho dürfte dann entsprechend groß werden. TransCanna erwartet, in einem Schritt rund 250 neue Jobs zu schaffen.

"Dies ist die aufregendste Entwicklung in unserer Geschichte und das, worauf alle hingearbeitet haben", sagt Bob Blink, CEO von TransCanna." - Bob Blink, CEO von TransCanna

Dieses Foto zeigt: Es läuft sogar schon eine kleine Produktion in diesen Tagen an!

(c) Bob Blink; TransCanna

Die beiden wichtigen Meldungen der letzten Wochen:

TransCanna Commences "Phase 1" Construction and Roll-Out of Commercial Activities at Flagship Daly Facility

Now owns largest fully licensed cannabis facility in California



Das ist wohl definitiv einer der größten Meilensteine in TransCannas Unternehmensgeschichte, die erst letztes Jahr 2019 begonnen hat. Jetzt laufen die Vorbereitungen für Inbetriebnahme der 18.000 qm (196.000 Quadratfuß) großen Megafabrik.

Die Inbetriebnahme der Daly-Fabrik hat nun bereits mit der Einrichtung eines fast 1.500 Quadratmeter (16.000 Quadratfuß) großen Cannabis-Vertriebszentrums (Phase 1) begonnen. Schon Mitte September soll der erste Teil in Betrieb gehen. "Nachdem wir Produkte im Wert von von einer Million Dollar in einer einzigen Anlage auf einer Fläche von 1.000 Quadratfuß verarbeitet haben, können nun mit einem explosiven Wachstum rechnen, da jetzt der Betrieb auf einer Gesamtfläche von 196.000 Quadratfuß genehmigt ist.", so Bob Blink in der Meldung vom 11. Juli.

TransCanna-Mitgründer Jim Pakulis in einem Teil der Daly-Fabrik

Das Unternehmen rechnet damit, bis zu 250 Vollzeitmitarbeiter am Flaggschiff-Standort zu beschäftigen. Über Nacht steigt TransCanna somit wohl zu einem bzw. vielleicht sogar dem zukünftig größten Cannabisunternehmen in ganz Kalifornien auf, dem mit Abstand wichtigsten US-Markt für Cannabisprodukte. Laut eigenen Angaben ist Daly jedenfalls die jetzt größte Cannabisverabeitungsfabrik in Kalifornien.

Bereits rund 36 Mio. Dollar (CDN) für das aktuelle Fiskaljahr erwartet

Vor rund einem Jahr haben Anleger allein aufgrund der erfolgreich vollzogenen Akquisition der "Megafabrik" Daly das Unternehmen noch mit einem Vielfachen des aktuellen Kurses bewertet, der Aktienkurs erreichte ein Hoch von fast 8,00$ (CDN). Aktuell handelt die Aktie bei Kursen von um die 1,55$ (CDN) und die Bewertung liegt bei gerade einmal rund 50 Mio. Dollar (CDN), dabei wurde allein der Wert der Fabrik von einem unabhängigen Gutachter mit rund 100 Mio. Dollar (CDN) beziffert. Die "Run-Rate" für das aktuelle Jahr soll sich nach Inbetriebnahme der Phase 1 bei allein schon 36 Mio. Dollar (CDN) belaufen. Die Aktie von TransCanna erscheint im Kontext zu den zu erwartenden Zahlen massiv unterbewertet.

Wie geht es weiter?

Es ist nicht schwer, sich auszumalen, wie die zukünftige Entwicklung von TransCanna aussehen könnte. Wir glauben nicht nur aufgrund der Marktenge und der vergleichsweise zu anderen kanadischen Micro-Caps geringen Anzahl der an der Börse gelisteten Aktien an eine Kursrallye, die vielleicht sogar zu einem neuen Allzeithoch führen könnte (dieses lag im Sommer 2019 bei 7,79$; CDN). Wir meinen, dass die Aktie von TransCanna jetzt nach der Lizenzerteilung für die Megafabrik in jedes spekulative Depot gehört, da sich das Papier in unseren Augen zu den am besten performenden Aktien des Jahres 2020 entwickeln sollte. Spätestens zur Inbetriebnahme der Megafabrik dürften Anleger Grund zur Freude haben.

Die erfolgreichste Wette mit Cannabis der letzten Jahre!?

Liebe Leute! Der große Anlegertraum scheint jetzt wahr zu werden, denn TransCanna hat mit der Megafabrik in Kalifornien und mit bereits erfolgreich etablierten Marken - Lyfted Farms, SolDaze u.a. - jetzt nach der finalen Lizenzerteilung wohl definitiv das Zeug dazu, zum absoluten Markführer in Kalifornien und letztlich zu einem Milliardenkonzern heranzuwachsen. TransCanna könnte sich somit als die erfolgreichste Wette entpuppen, auf welche die Cannabisanleger in den letzten anderthalb Jahren setzen konnten - und das freut uns sehr!

Pro-Argumente überwiegen wohl ganz deutlich

Wohl niemand wird wohl ernsthaft glauben, dass der Kurs nach Inbetriebnahme der Daly-Fabrik und Bekanntgabe der Einhaltung der Umsatzprognosen noch als Pennystock notieren wird!? Wir glauben, dass nach der jüngst bekannt gewordenen Entscheidung der lokalen Behörde die Basis gelegt ist und die Aktie jetzt in der Tat nicht mehr lange als Pennystock notieren wird.

Fast 30 Mio. Dollar (CDN) sind seit Börsengang in TransCanna investiert worden. Die bislang größte Hürde des Managements wurde jetzt gerade überwunden und auf dem aktuellen Kursniveau kann man unseres Erachtens sehr vieles sehr richtig und wenig falsch machen. Natürlich gibt es keine Garantien, aber die Fakten liegen auf dem Tisch und die Pro-Argumente überwiegen unserer Meinung nach bei weitem.

Über TransCanna

Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Megafabrik haben begonnen

TransCanna strebt die Marktführerschaft im weltweit größten legalen Cannabismarkt an: in Kalifornien! Das Unternehmen kaufte im vergangenen Jahr die wohl bislang größte Cannabisverarbeitungsfabrik ihrer Art in ganz Kalifornien (Megafabrik Daly; rund 18.000 qm). Eine zeitnahe Inbetriebnahme steht jetzt auf dem Plan: Nach der nun erteilten Lizenzerteilung laufen jetzt schon die Vorbereitungen.

Informieren Sie sich selbst über TransCanna:

Webseite: https://www.transcanna.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von TransCanna Holdings.

