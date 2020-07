E-Autobauer Tesla hat am Mittwoch nach Handelsschluss an der Wall Street seine Quartalsbilanz präsentiert.Tesla hat am Mittwochabend mit seinen Kennzahlen zum zweiten Quartal 2020 die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.Der Konzern von Visionär Elon Musk vermeldete für die vergangenen drei Monate einen Gewinn von 50 US-Cent je Aktie. Experten hatten einen Verlust erwartet und waren im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...