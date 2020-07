Der Software-Gigant Microsoft hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Zahlen des abgelaufenen Quartals gewährt.Microsoft ist dank eines starken Cloudgeschäfts im vierten Geschäftsquartal erneut stark gewachsen. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende Juni um 13 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar. In allen Geschäftsbereichen habe der Konzern Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt.Das Nettoergebnis fiel zwar auf 11,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...