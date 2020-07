NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft ist dank eines starken Cloudgeschäfts im vierten Geschäftsquartal erneut stark gewachsen. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende Juni um 13 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar. In allen Geschäftsbereichen habe der Konzern Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt.

Das Nettoergebnis fiel zwar auf 11,2 Milliarden oder 1,46 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Softwarekonzern noch 1,71 Dollar je Anteil verdient. Analysten hatten dem US-Konzern jedoch nur 1,36 Dollar zugetraut. Im Vorjahreszeitraum hatte Microsoft eine Steuergutschrift erhalten, die das Ergebnis damals künstlich aufgebläht hatte. Microsoft hat nun 17 Quartale in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen.

Microsoft verwies auf den Erfolg des Cloud-Geschäfts, das annualisiert erstmals auf einen Umsatz von über 50 Milliarden Dollar im Quartal gekommen sei. Der Softwarekonzern gab das Wachstum hier mit 17 Prozent an.

Einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr blieb Microsoft zunächst schuldig. Die Prognose soll in einem Webcast veröffentlich werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 16:18 ET (20:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.