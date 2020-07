MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) gut als Kanzlerkandidaten vorstellen. "Olaf Scholz ist auf jeden Fall ein geeigneter Kandidat, das ist überhaupt gar keine Frage", sagte Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Scholz zeige seine Qualitäten derzeit auch bei der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Er betreibe diesbezüglich "sehr intensiv Aufklärung". "Das macht auch seine Qualität aus, dass er bereits Vorschläge macht, wie man das System der Finanzkontrolle anders organisieren kann. Er managt das Ganze hochprofessionell und gut", sagte Dreyer.



Scholz steht bei der Aufarbeitung des Finanzskandals beim Zahlungsdienstleister Wirecard auch selbst im Fokus. Der Dax-Konzern hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und später Insolvenz angemeldet. Inzwischen geht es auch um die Frage, ob es Fehler bei der Finanzaufsicht gab, ob Scholz Verantwortung trägt und ob die Bundesregierung - das Kanzleramt eingeschlossen - womöglich Wirecard unterstützte, obwohl der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum stand. Scholz selbst hatte sein Vorgehen in dem Fall verteidigt.



Dreyer machte zudem deutlich, dass sie der SPD im kommenden Jahr eine erfolgreiche Bundestagswahl zutraue. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Bevölkerung in Deutschland schon verinnerlicht hat, dass Angela Merkel nicht mehr antritt. Das schafft eine völlig neue Lage", sagte sie. Wenn klar sei, wer die Parteien in die Bundestagswahl führe, "werden die Karten neu gemischt"./nif/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de