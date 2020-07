Nicht nur das 750 Milliarden Euro schwere Rettungspaket der EU, via dem am Dienstag 21.07.2020 vorgestellten Corona-Hilfsfonds, treibt die Anleger in die sicheren Häfen wie Gold, Silber und Aktien, sondern auch der massive internationale Vertrauensverlust der Investoren in die Rückzahlungsfähigkeit von Staatsanleihen führt viele Aktien und Indizes Richtung Allzeithoch oder gar darüber hinaus. Am Nachhaltigsten von den bisherigen Anstiegen dürfte dabei der Run auf Gold, Silber und deren Produzenten ...

