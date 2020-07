FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.052 EURMSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.402 EURDG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.536 EURPTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.130 EURBN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.268 EURSGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.007 EURCEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.009 EURT9Q XFRA ID1000104003 TOTAL BANGUN PER. RP100 0.001 EURISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100 0.016 EURSNF XFRA US25525P1075 DIVERSIFIED HLTHC.TR.-,01 0.009 EURXFRA DE000HLB0YS7 LB.HESS.-THR.ZI.EX.07A/13 0.002 %GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.475 EURHPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 0.009 EURNWX XFRA DE0006775505 NORDWEST HANDEL AG 0.800 EURRYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.694 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.051 EURAM8 XFRA AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH. 0.500 EURXFRA DE000HLB34W8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07E/19 0.000 %26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.328 EUR48I XFRA ID1000116700 INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 0.013 EUR