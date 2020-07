Infolge der Corona-Krise ist der Kunststoffhersteller Covestro im ersten Halbjahr in die roten Zahlen geraten. Bei einem Umsatzeinbruch um 22,7 Prozent auf rund 4,9 Milliarden Euro verbuchte der Konzern einen Nettoverlust von 32 Millionen Euro, wie Covestro am Donnerstag mitteilte. Vor Jahresfrist stand noch ein Gewinn von 368 Millionen Euro in...

