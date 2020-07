Intershop Communications AG mit Umsatzwachstum und Gewinn im ersten Halbjahr 2020DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Intershop Communications AG mit Umsatzwachstum und Gewinn im ersten Halbjahr 202023.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Gesamtumsatz wächst um 8 % auf 16,5 Mio. Euro- Cloud-Auftragseingang steigt um 71 %, Cloud-Umsatz legt um 16 % zu- Positives EBIT mit 0,5 Mio. Euro nach -3,8 Mio. Euro im VorjahreszeitraumJena, 23. Juli 2020 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, verzeichnet eine positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2020. Die Umsatzerlöse legten um 8 % auf 16,5 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro) zu. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 0,5 Mio. Euro gegenüber -3,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dabei wurde der profitable Jahresauftakt auch im zweiten Quartal mit einem positiven Ergebnis fortgesetzt.Die Cloud- und Subscription-Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2020 um 16 % auf 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro). Der Cloud-Auftragseingang (Neu- und Bestandskunden) erhöhte sich um 71 % auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro) und der Cloud-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) wuchs von 6,2 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro. Die Lizenzerlöse lagen mit 2,1 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (1,0 Mio. Euro). Die Wartungserlöse beliefen sich auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro). Die Serviceumsätze sanken um 5 % auf 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro) aufgrund von Corona-bedingten Projektverzögerungen.Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG, sieht die Gesellschaft strategisch und operativ auf Kurs: "Wir erleben aktuell eine krisenbedingte Neubewertung der Digitalstrategien vieler Marktteilnehmer. Während die einen die Chancen der Krise bereits nutzen und ihren digitalen Vertrieb ausbauen, sehen andere Unternehmen, dass sie ihre klassischen Vertriebswege jetzt zügiger als geplant ergänzen müssen, um den Anschluss im Wettbewerb nicht zu verlieren. Mit unseren skalierbaren Cloud-Commerce-Lösungen können wir sie in beiden Szenarien unterstützen. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit der bisherigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr."Auf Basis der gestiegenen Umsätze und einer gestrafften Kostenstruktur verbesserte sich die Bruttomarge im Berichtszeitraum um 12 Prozentpunkte auf 45 %. Die Cloud-Marge stieg von 35 auf 38 %. Die betrieblichen Aufwendungen sanken um 21 % auf 6,9 Mio. Euro. Dabei verringerten sich die Kosten im Bereich Marketing und Vertrieb um 22 % auf 3,6 Mio. Euro, die Kosten für Forschung und Entwicklung um 27 % auf 1,8 Mio. Euro. Die Verwaltungskosten reduzierten sich um 10 % auf 1,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: -2,4 Mio. Euro), das EBIT kam auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: -3,8 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern betrug 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: -3,9 Mio. Euro).Zum 30. Juni 2020 wies der Konzern eine Bilanzsumme in Höhe von 26,3 Mio. Euro aus (31. Dezember 2019: 27,6 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 57 % auf 61 %. Die liquiden Mittel stiegen gegenüber Dezember 2019 um 0,2 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtszeitraum auf 2,1 Mio. Euro nach -2,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Intershop beschäftigte zu Ende Juni 2020 weltweit insgesamt 299 Vollzeitkräfte.Der Intershop-Vorstand hält aufgrund des erfolgreichen ersten Halbjahres und einer gut gefüllten Neugeschäftspipeline für das Geschäftsjahr 2020 an seiner Prognose fest und geht weiterhin von einem leichten Anstieg der Konzernumsätze und bei leichter Verbesserung von Bruttoergebnis und Bruttomarge von einem leicht positiven EBIT aus.Der Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2020 ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. 