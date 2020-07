Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Europaparlament bewertet am Donnerstag die Ergebnisse des EU-Gipfels zum Corona-Hilfsplan und zum nächsten Mehrjahreshaushalt (10.30 Uhr). Zum Auftakt erläutern EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs zu dem 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket. Nach einer Debatte wollen die Abgeordneten dann eine Entschließung mit ihren Forderungen nach Nachbesserungen verabschieden. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag bei einem fünf Tage dauernden Gipfeltreffen auf das beispiellose Finanzpaket geeinigt. Sie beschlossen dabei den Corona-Aufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro und den EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre im Umfang von 1.074 Milliarden Euro. Das Parlament muss dem Haushalt zustimmen, der Corona-Fonds ist damit allerdings eng verknüpft.

TAGESTHEMA II

Belastet von Werksschließungen und der Kaufzurückhaltung hat Daimler im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch erlebt und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Die Pandemie werde auch im weiteren Jahresverlauf starken Einfluss auf die Entwicklung haben, teilte Daimler mit und bestätigte die vorsichtige Jahresprognose. und kündigte eine Intensivierung der Effizienz- und Kapazitätsmaßnahmen an. Daimler geht davon aus, dass der pandemiebedingte Absatzrückgang im weiteren Jahresverlauf nicht mehr aufgeholt werden kann. Sowohl das EBIT als auch der freie Cashflow des Industriegeschäfts dürften unterhalb des Vorjahresniveaus liegen.

Nachfolgend die Zahlen für das zweite Quartal und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET VORAB* PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET 2Q20 Zahl 2Q19 Umsatz 30.184 -29% -- 27.817 9 42.650 EBIT -1.682 -- -1.682 -1.757 6 -1.558 EBIT bereinigt -708 -- -708 -1.695 7 2.447 Erg nach Steuern/Drit. -2.001 -- -- -1.222 4 -1.328 Erg je Aktie -1,87 -- -- -1,07 5 -1,24 Umsatz Mercedes-Benz** 18.949 -25% -- 17.180 4 25.418 Umsatz Trucks & Buses 6.200 -46% -- 6.233 4 11.581 Umsatz Mobility 6.450 -10% -- 6.970 4 7.145 Umsatz Ueberleitungen -1.415 -- -- -1.611 4 -1.494 EBIT Mercedes-Benz** -1.125 -- -1.125 -1.104 4 -2.784 EBIT Trucks & Buses -756 -- -756 -671 4 834 EBIT Mobility 205 -52% 205 158 4 431 EBIT Ueberleitungen -6 -- -- -62 4 -39 Free Cashflow 685 -- 685 -- -- -1.302 * Vorab-Eckdaten gab es bereits am 16. Juli ** Cars & Vans

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 60 -6% 4 63 EBIT 3,9 -58% 3 9,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3,9 -47% 2 7,3 Ergebnis je Aktie 0,04 -33% 5 0,06

Weitere Termine:

07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten

und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart

07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Leverkusen

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Martinsried

07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H, London

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H, Rotterdam

08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid

10:00 DE/Leoni AG, Online-HV

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Online-HV

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q, Midland

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -4,8 Punkte zuvor: -9,6 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 83 zuvor: 77 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.300.000 zuvor: 1.300.000 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +2,8% gg Vm - EU 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -12,0 zuvor: -14,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 35 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 6 Mrd PLN, davon: - Nullkuponanleihen mit Laufzeit April 2023 - 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2025 - variabel verzinsliche Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 - variabel verzinsliche Anleihen mit Laufzeit November 2029 - 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.127,00 0,04 S&P-500-Indikation 3.277,75 0,03 Nasdaq-100-Indikation 10.849,50 -0,04 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.299,42 -1,01 +/- Ticks Bund -Future 176,81 2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.104,25 -0,51 DAX-Future 13.121,50 0,22 XDAX 13.132,47 0,23 MDAX 27.390,38 0,57 TecDAX 3.171,85 1,12 EuroStoxx50 3.370,76 -1,02 Stoxx50 3.061,93 -1,22 Dow-Jones 27.005,84 0,62 S&P-500-Index 3.276,02 0,57 Nasdaq-Comp. 10.706,13 0,24 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,79 +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen weiteren Konsolidierungstag stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstagmorgen an den europäischen Börsen ein. "Noch ist kein ausschlaggebender Impuls für einen Ausbruch nach oben oder nach unten in Sicht", so ein Börsianer. Die Blicke richten sich auf den Fortgang der Berichtssaison. Potenzielle Impulse könnten daneben vom GfK-Kosumklima, dem französischen Geschäftsklima und den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung ausgehen. "Microsoft hat zwar geliefert, für weitere Kursavancen hat das aber nicht erreicht", meint ein Händler mit Blick auf den Quartalsausweis am Vorabend. Er verweist aber zugleich darauf, dass der Microsoft-Kurs dieses Jahr bereits um gut ein Drittel gestiegen ist. Außerdem wird der Ausblick als leicht enttäuschend eingestuft. Auch die positive Tesla-Überraschung reiche nicht für einen Impuls auf den Gesamtmarkt.

Rückblick: Leichter - Moderate Gewinnmitnahmen dominierten. Sehr schwach im Markt lagen Öl-, Medien- und auch Reise-Aktien. Einziger Gewinner waren Finanzdienstleister. Auf Unternehmensseite machte die Berichtssaison die Kurse. Auch wenn ABB schwer unter der Covid-Krise gelitten hat, so fielen die Quartalszahlen doch über den Erwartungen aus. Für die Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben. Nach dem Zwischenbericht gewannen Kingfisher in London fast 15 Prozent. Der Vorsteuergewinn liege über dem des Vorjahres, so das Unternehmen. Für Valeo ging es dagegen um 5,1 Prozent nach unten. Bei dem Autozulieferer enttäuschten Auftragsbestand und Margenprognose. Continental verloren im Sog von Valeo 2 Prozent.Mit Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally verloren Astrazeneca 2,7 Prozent. Aussagen von CEO Pascal Soriot, wonach der Pharmakonzern bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff auf den Markt zu bringen versucht, stützten nicht. Im Handel hieß es, dass der Zeitplan mit großen Unsicherheiten verbunden sei. Zudem soll der Impfstoff sehr billig jedem verfügbar gemacht werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Im TecDAX gewannen Software AG 5,7 Prozent, nachdem das Unternehmen dank des Wachstums im Digitalgeschäft besser durch das zweite Quartal gekommen war als erwartet. Evotec stiegen um 5,2 Prozent. Für gesteigertes Interesse sorgte, dass eine US-Tochter vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper erhalten hat. Sartorius schossen um 5,5 Prozent nach oben auf 343,60 Euro und machten ähnlich hohe Vortagsverluste wieder wett, nachdem Metzler das Kursziel auf 385 Euro erhöht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

