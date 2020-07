Nein, das wäre definitiv der falsche Kurslevel, um schlapp zu machen. Am Dienstag hielt das bullische Lager die Chance in Händen, klare Zeichen zu setzen, einen äußerst wichtigen Widerstand im Euro Stoxx zu überwinden ... und hat die Chance liegen lassen. Noch bleibt der charttechnische Befreiungsschlag in Reichweite.

