Die Futures zeigen sich im asiatischen Handel erneut uneinheitlich. Der DAX-Future und die US-Futures bewegen sich rund um die Schlusskurse. Einzig und allein der Nasdaq-Future kann sich mit einem Plus von zeitweise mehr als 0,3 % absetzen. Nachdem am Mittwochabend Microsoft und Tesla berichtet hatten, wird heute Amazon.com nachbörslich berichten. Die Aktien sind ein Indexschwergewicht und werden nach Handelsende den Ausklang der Woche am Freitag mitbestimmen.Der deutsche Aktienmarkt schloss am Mittwoch überwiegend im Plus. Der DAX sank zwar um -0,51 % auf 13.104,25 Punkte, aber alle anderen deutschen Leitindizes stiegen deutlich. Der TecDAX konnte sogar 1,12 % auf 3.171,85 Punkte zulegen.

