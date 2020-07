Roche bekommt Corona-Pandemie zu spüren - Ergebnis schwächer als erwartet Corona beschert Swiss Re erheblichen Halbjahresverlust Mifid-Regeln werden im Eilverfahren geändert (BöZ) Covestro hält nach schwierigen Quartal an Jahreszielen fest Aixtron zieht in der Corona-Krise an - starker Auftragseingang Daimler in Q2 Konzernergebnis -1,906 Mrd - rechnet im laufenden Jahr trotz Krise mit operativem Gewinn Daimler will bis zu 30 000 Stellen streichen (MM) Heidelberger Druckmaschinen verkauft Gallus Gruppe für 120 Millionen Euro Betriebsgewinn bei Finanzdienstleister Hypoport schrumpft Jungheinrich erwartet Ergebnisrückgang in diesem Jahr FrancotypPostalia - Steigt der französische Wettbewerber ein? (Börse online express) Salzgitter schreibt rote Zahlen und konkretisiert ...

