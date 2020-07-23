FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 23.07.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION 0.060 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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