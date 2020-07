CANBERRA (dpa-AFX) - Australien rechnet wegen der wirtschaftlichen Einbrüche im Zuge der Corona-Krise mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit dem Zweiten Weltkrieg. Für den Zeitraum 2019-20 kündigte das Finanzministerium am Donnerstag einen Fehlbetrag von 85,8 Milliarden australischen Dollar (53 Milliarden Euro) an, für 2020-21 steigt dieser den Prognosen zufolge auf 184,5 Milliarden australische Dollar (114 Milliarden Euro).



"Australien erlebt eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise, wie wir sie in 100 Jahren nicht erlebt haben", sagte Schatzmeister Josh Frydenberg vor Journalisten. "Die Regierung hat schnell und entschlossen gehandelt, um Arbeitnehmern, Haushalten und Unternehmen wirtschaftliche Unterstützung in Höhe von rund 289 Milliarden australischer Dollar oder umgerechnet 14,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu gewähren", sagte er.



Das reale BIP werde voraussichtlich im Quartal von April bis Juni um sieben Prozent und im Kalenderjahr 2020 um 3,75 Prozent sinken. "Diese harten Zahlen spiegeln die harte Realität wider, mit der wir konfrontiert sind. Die wirtschaftlichen und fiskalischen Aussichten bleiben höchst ungewiss", sagte Frydenberg./sub/cfn/DP/eas

