Luzern (pts005/23.07.2020/08:00) - Gäste, die rund um die Uhr online reservieren können, Menükarten online abfragen, Allergien und Wünsche vorab angeben und zum Schluss eine Bewertung posten. Mit einem wachsenden Trend zum bargeldlosen Zahlen wird klar, dass die Möglichkeiten für Restaurants und Gäste steigen. Trotz der voranschreitenden Digitalisierung findet Marketing oft in Print- und Radiowerbung statt. Neben schwer messbaren Erfolgen, ist diese Form der Werbung meist auch sehr kostspielig. Doch was hält unsere Gastronomen zurück, diesen Schritt zu wagen? Oft sind Unwissenheit und die Angst vor Investitionen in neue Kanäle der Grund für Zurückhaltung. Gastronomen, die daran festhalten dass die Dinge schon immer so waren und in der Vergangenheit gut funktioniert haben, vergessen die Zukunft ihres Betriebes. Denn wer Gäste hat, die digital sind, muss ebenfalls digital sein. Dies beginnt schon bei der Webseite und findet seinen Höhepunkt in einem komplett digitalisierten Ablauf von Reservation über Menükarten bis hin zur Zahlung. Das Start-up Pogastro.com setzt die digitalen Bedürfnisse von Gastronomen und deren Gästen in den Vordergrund ihrer Arbeit. Nach dem Motto "Aller Anfang ist schwer" haben sie ein "All in One"-Marketing-Paket entwickelt, um den Einstieg in das digitale Zeitalter für Gastronomen zu erleichtern. Das Paket bietet neben einer auf das Unternehmen abgestimmten Website die wichtigsten Zusatzinstrumente, um eine erfolgreiche Grundlage für die digitale Präsenz zu schaffen. "All in One"-Marketing-Paket im Überblick: - Eigene Website (light Version) - Google my Business / Google Maps - Business Eintrag auf Pogastro.com - Menüplan - Digitale Speisekarte - Tagesmenü als PDF Somit wird eine erfolgreiche Vergangenheit zu einer erfolgreichen Zukunft und soll den Schritt in eine digitale Präsenz erleichtern. Alles, was zu Beginn benötigt wird, umfasst das Marketing-Paket von Pogastro.com. Denn auch in der Zukunft ist es wichtig, die eigenen Kunden zu unterstützten und ihnen das anzubieten, was sie wollen, nämlich Online-Informationen abzuholen. Mehr Informationen: https://www.pogastro.com/de-ch/services/reservation-menu-aktion (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200723005

July 23, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)