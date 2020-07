Wiesbaden (ots) - Die saisonbereinigte Produktion im Baugewerbe in der Europäischen Union ist laut Schätzungen von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, im Mai 2020 gegenüber dem Vormonat um 21,2 % gestiegen. Sie liegt aber noch deutlich unter dem Niveau vom Februar, dem Monat vor Beginn der Corona-Krise: Im März (-13,5 %) und April (-14,9 %) war die Produktion gegenüber dem jeweiligen Vormonat deutlich rückläufig.Im deutschen Baugewerbe waren seit Beginn der COVID-19-Pandemie die Schwankungen bei der Produktion eher gering. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war der Produktionsindex im März 2020 gegenüber dem Vormonat um 1,0 % gestiegen. Im April fiel der Rückgang mit -5,4 % dann deutlich geringer aus als im EU-Durchschnitt. Im Mai verzeichnete die Produktion im Baugewerbe wieder ein leichtes Plus von 0,5 %.Von den EU-Mitgliedstaaten, für die bislang Daten vorliegen, stieg die Produktion im Baugewerbe im Mai 2020 gegenüber dem Vormonat am deutlichsten in Italien (+168,0 %) und Frankreich (+118,3 %). Diesen hohen Steigerungen gingen in beiden Ländern sehr starke Rückgänge im März und April voraus. Einige EU-Staaten verzeichneten auch noch im Mai 2020 ein Minus im Baugewerbe. Die stärksten Rückgänge wurden in Ungarn (-20,3 %), Polen (-3,1 %) und Tschechien (-2,9 %) registriert.Dritter Monat in Folge unter Niveau des VorjahresmonatsTrotz der Erholung im Mai blieb die Produktion im Baugewerbe in der EU deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Produktionsindex lag 10,3 % unter dem Niveau von Mai 2019. Bereits im März (-14,3 %) und April (-26,0 %) war der Wert deutlich unter dem Niveau der entsprechenden Vorjahresmonate geblieben. In Deutschland lag der Produktionsindex im Baugewerbe im Mai 2020 hingegen auch im Vorjahresvergleich mit 1,7 % im Plus.Methodische HinweiseDer monatliche Produktionsindex Bau für die Europäische Union basiert auf monatlichen Daten und Schätzungen für 20 EU-Staaten und erfasst rund 97 % des EU-Bauvolumens. Sieben kleinere EU-Staaten, darunter Irland und Zypern, liefern keine Monatsdaten. Die Daten zum Produktionsindex des Baugewerbes im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahresmonat stammen aus der Eurostat Datenbank."EU-Monitor COVID-19" zeigt wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie in der EUDer Produktionsindex im Baugewerbe ist Teil des "EU-Monitors COVID-19", mit dem das Statistische Bundesamt die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den EU-Staaten nachzeichnet.Deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Bereich StatistikSeit dem 1. Juli leitet das Statistische Bundesamt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Georg Thiel die Ratsarbeitsgruppe Statistik. Über unsere Aktivitäten im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft informieren wir auf der Sonderseite www.destatis.de/eu2020.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Internationale Statistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 94 94www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4659691