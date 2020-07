Der europäische Credit Primärmarkt steuert auch diese Woche auf ein vergleichsweise schwaches Emissionsvolumen zu. Mit gestern Stand dieses bei EUR 8,7 Mrd., wobei die Marktteilnehmer ein Volumen von rund EUR 15 - 20 Mrd. für diese Woche erwartet hatten. Nach 16 Wochen mit Emissionsvolumina von wöchentlich rund EUR 30 Mrd. würde dies die zweite Woche in Folge mit einem Volumen von unter EUR 10 Mrd. darstellen. Moody's stufte das Rating der Wereldhave um zwei Notch von Ba2 auf B1 herab. Begründet wurde dieser Schritt von der Ratingagentur mit dem Ausbleiben von zusätzlicher Refinanzierung in den letzten Monaten, was in Summe zu einer weiteren Verschlechterung der Liquiditätskennzahlen des Unternehmens führte. S&P stufte das Rating der Wells Fargo & Co ....

