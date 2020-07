Die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters Aixtron kann am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Grund sind die starken Zahlen zum zweiten Quartal, die das Unternehmen am Morgen vorlegen konnte. Aixtron hat mitten in der Corona-Krise deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 69,6 Millionen Euro. Damit lag der Auftragsbestand zum 30. Juni bei 156,6 Millionen Euro. Analysten hatten starke Auftragsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...